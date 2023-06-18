Пригожин рассказал, чем зарабатывал до шоу-бизнеса
В эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ звезды шоу-бизнеса рассказали о своих первых профессиях. Как оказалось, в молодости артисты зарабатывали себе на жизнь самыми разными путями.
Так, первым местом работы Иосифа Пригожина стала парикмахерская, - рассказывает портал vokrug.tv.
«Я работал парикмахером и одновременно на свадьбах. Мужчин стриг и брил. У меня все клиенты были узнаваемыми. Опасной бритвой брили, и с одной стороны у меня получалось, а с другой не очень. У меня все время соскакивала бритва и получалось два шрама с левой стороны. Клиенты ничего не говорили, они были постоянными», — пошутил Пригожин.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал о конфликте с композитором Максимом Ивановым, который пытается взыскать с него $1 млн за музыку к композиции «По серпантину», которую супруга Пригожина певица Валерия исполняет на своих концертах.