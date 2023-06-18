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Пригожин рассказал, чем зарабатывал до шоу-бизнеса

В эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ звезды шоу-бизнеса рассказали о своих первых профессиях. Как оказалось, в молодости артисты зарабатывали себе на жизнь самыми разными путями.

Пригожин рассказал, чем зарабатывал до шоу-бизнеса
© РИА Новости

Так, первым местом работы Иосифа Пригожина стала парикмахерская, - рассказывает портал vokrug.tv.

«Я работал парикмахером и одновременно на свадьбах. Мужчин стриг и брил. У меня все клиенты были узнаваемыми. Опасной бритвой брили, и с одной стороны у меня получалось, а с другой не очень. У меня все время соскакивала бритва и получалось два шрама с левой стороны. Клиенты ничего не говорили, они были постоянными», — пошутил Пригожин.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал о конфликте с композитором Максимом Ивановым, который пытается взыскать с него $1 млн за музыку к композиции «По серпантину», которую супруга Пригожина певица Валерия исполняет на своих концертах.

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