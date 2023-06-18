Пригожин рассказал, чем зарабатывал до шоу-бизнеса

«Я работал парикмахером и одновременно на свадьбах. Мужчин стриг и брил. У меня все клиенты были узнаваемыми. Опасной бритвой брили, и с одной стороны у меня получалось, а с другой не очень. У меня все время соскакивала бритва и получалось два шрама с левой стороны. Клиенты ничего не говорили, они были постоянными», — пошутил Пригожин.