«У меня началась паника»: Савичева попала в аварию

«У меня началась паника, тряслись руки. Я не знаю, как некоторые блогеры могут снимать в такие моменты: им или кому-то рядом плохо, а они берут в руки камеру и работают на стрессе. У меня была одна мысль: лишь бы выжить, лишь бы все обошлось. Теперь всегда буду пристегиваться даже на заднем сиденье», — заявила Юлия.