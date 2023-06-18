«У меня началась паника»: Савичева попала в аварию
Юлия Савичева ехала в Москве на такси из аэропорта после поездки в Сочи, когда ее автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие. Юлия сильно ударилась головой.
Певице даже пришлось пройти медицинское обследование, к счастью, обошлось без сотрясения мозга, - пишут 7days.ru.
«У меня началась паника, тряслись руки. Я не знаю, как некоторые блогеры могут снимать в такие моменты: им или кому-то рядом плохо, а они берут в руки камеру и работают на стрессе. У меня была одна мысль: лишь бы выжить, лишь бы все обошлось. Теперь всегда буду пристегиваться даже на заднем сиденье», — заявила Юлия.
Ранее Юлия Савичева рассказала, что свой первый гонорар она заработала в 7 лет, исполнив главную роль в новогоднем спектакле ДК МАИ. На эти деньги родители купили ей джинсовый костюм.