Певица Слава похвасталась новой квартирой

Анастасия Сланевская, известная под сценическим псевдонимом Слава, в последние годы жила в коттедже в Подмосковье вместе с Анатолием Данилицким.

Собственную жилплощадь звезда приобрела после расставания с гражданским супругом. Об этом она сообщила подписчикам несколько недель назад. А накануне призналась, что приобрела квартиру своей мечты и очень счастлива, - пишет 5 Канал.

В микроблоге Сланевская разместила видеоролик, где показала вид из окна своей новой квартиры в Москве. Из окна ее квартиры можно увидеть ипподром, стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, Арбат и даже Кремль.

Российская певица, автор песен и телеведущая Анастасия Сланевская, более известная под сценическим именем Слава, недавно оказалась в больнице. Как выяснилось, артистка столкнулась с проблемами после пластики. Исполнительница песни «Однажды ты» сообщила об этом в социальных сетях.