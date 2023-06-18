Клаву Коку 13 раз позвали замуж во время концерта

Клава Кока давала концерт в Санкт-Петербурге. Во время выступления, которое проходило на фестивале, устроенном Московским рынком Петербурга, певица получила 13 предложений руки и сердца.

Кольца в красивых коробочках Клаве стали нести во время песни «Замуж», - пишет «Российская газета».

Звезда в микроблоге похвасталась «урожаем» колец, но не призналась, не является ли это специальной постановкой.