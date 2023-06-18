Клаву Коку 13 раз позвали замуж во время концерта
Клава Кока давала концерт в Санкт-Петербурге. Во время выступления, которое проходило на фестивале, устроенном Московским рынком Петербурга, певица получила 13 предложений руки и сердца.
Кольца в красивых коробочках Клаве стали нести во время песни «Замуж», - пишет «Российская газета».
Звезда в микроблоге похвасталась «урожаем» колец, но не призналась, не является ли это специальной постановкой.
Впрочем, предложения руки и сердца на публике во время выступлений певице делают регулярно. Так, в начале года молодой человек поднялся на сцену и при всех зрителях позвал девушку замуж.
Бизнес-аналитик рассказал, сколько получают российские знаменитости за съемки в рекламе известных брендов. Самыми востребованными знаменитостями сейчас считаются Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Федор Бондарчук, Клава Кока, Полина Гагарина, Сергей Безруков, Дмитрий Маликов и Сергей Гармаш. Им компании готовы платить по 7-15 миллионов рублей за контракт.