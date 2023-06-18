Повереннова рассказала о личном счастье
Дарья Повереннова вышла замуж за Андрея Шаронова в 2021 году. И вот актриса призналась, что создание семьи с Шароновым было лучшим решением в ее жизни.
Звезда обратилась к подписчицам с советом не бояться перемен и не зависать в неудачных браках. Дарья Владимировна напомнила, что она сама прошла через токсичные отношения, оскорбления и угрозы, - информирует Экспресс газета.
«Что хочу сказать: девочки, никогда не стоит отчаиваться и ставить на себе крест! Но и счастью тоже надо бы дорогу освободить. Если вы в токсичных отношениях, не ждите чуда. Мол, человек изменится. Не изменится! Не позволяйте никому издеваться над вами. Это я вам как человек, выбравшийся из подобного ада, говорю», — написала Повереннова.
С 2021 года Дарья замужем за руководителем Московской школы управления "Сколково" Андреем Шароновым. Прежде чем пожениться они были в отношениях восемь лет.