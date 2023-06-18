Повереннова рассказала о личном счастье

«Что хочу сказать: девочки, никогда не стоит отчаиваться и ставить на себе крест! Но и счастью тоже надо бы дорогу освободить. Если вы в токсичных отношениях, не ждите чуда. Мол, человек изменится. Не изменится! Не позволяйте никому издеваться над вами. Это я вам как человек, выбравшийся из подобного ада, говорю», — написала Повереннова.