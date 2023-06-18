Певица Шакира ради поцелуя с Пике просила пилота посадить самолет в Барселоне
Певица Шакира назвала самый романтичный момент отношений с бывшим футболистом "Барселоны" и сборной Испании Жераром Пике. Ее слова приводит El Pais. В прессу попали показания колумбийки, которые она дала в суде в 2019 году – певицу обвиняли в нарушении налогового законодательства Испании.
"Я была от него в восторге. Я помню, как летела из Марракеша в Хорватию. Мы летели над Барселоной, и я спросила пилота самолета, может ли он ненадолго приземлиться, просто чтобы я поцеловала Жерара. Это самый романтичный поступок, который я совершала. Я не знаю, считает ли налоговое агентство это как один день в Испании", – сказала Шакира, имея в виду 183 дня, требуемые по закону для того, чтобы человек считался налоговым резидентом Испании.
Шакира объявила о расставании с экс-защитником каталонского клуба в начале июня 2022 года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена спортсмена. Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты. Ранее издание People сообщило Шакира и гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон проводят все больше времени вместе, чтобы "лучше узнать друг друга".