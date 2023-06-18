Певица Шакира ради поцелуя с Пике просила пилота посадить самолет в Барселоне

"Я была от него в восторге. Я помню, как летела из Марракеша в Хорватию. Мы летели над Барселоной, и я спросила пилота самолета, может ли он ненадолго приземлиться, просто чтобы я поцеловала Жерара. Это самый романтичный поступок, который я совершала. Я не знаю, считает ли налоговое агентство это как один день в Испании", – сказала Шакира, имея в виду 183 дня, требуемые по закону для того, чтобы человек считался налоговым резидентом Испании.