Сын Ширвиндта показал, как его отец готовится к съемкам нового проекта

В последнее время 88-летний Александр Ширвиндт из-за проблем со здоровьем почти не появляется на публике. Тем радостнее для поклонников артиста было увидеть Александра Анатольевича, занимающегося скандинавской ходьбой, - отмечает Экспресс газета.