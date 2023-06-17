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Сын Ширвиндта показал, как его отец готовится к съемкам нового проекта

В последнее время 88-летний Александр Ширвиндт из-за проблем со здоровьем почти не появляется на публике. Тем радостнее для поклонников артиста было увидеть Александра Анатольевича, занимающегося скандинавской ходьбой, - отмечает Экспресс газета.

Сын Ширвиндта показал, как его отец готовится к съемкам нового проекта
© РИА Новости

Видеоролик с отцом выложил в своем микроблоге его сын, Михаил Ширвиндт. Оказалось, что пожилой артист готовится к участию в новом проекте.

Instagram (организация запрещена в России)*

«Да, это произойдет! Мы готовимся к съемкам нового мемуарного выпуска блога „Съедобное-Несъедобное“ на моем YouTube канале. И душой, и телом», — написал Ширвиндт-младший.

Ранее народный артист РСФСР Александр Ширвиндт отреагировал на критику театрального режиссера Эдуарда Боякова в адрес знаменитой картины Эльдара Рязанова «Ирония судьбы».

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.

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