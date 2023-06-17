Клава Кока заявила, что ждет в гости налоговиков
Клава Кока сообщила, что устала ждать налоговой проверки. Певица уверена в том, что у нее нет никаких задолженностей и вася бухгалтерия ведется по закону. Об этом пишет moslenta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.
«Все жду, когда они придут ко мне, но что-то пока не приходят… Пожалуйста, приходите ко мне в гости, я очень вас жду. Потому что у меня все чисто, мне нечего скрывать», — обратилась артистка к представителям налоговой службы.
Бизнес-аналитик рассказал, сколько получают российские знаменитости за съемки в рекламе известных брендов. Самыми востребованными знаменитостями сейчас считаются Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Федор Бондарчук, Клава Кока, Полина Гагарина, Сергей Безруков, Дмитрий Маликов и Сергей Гармаш. Им компании готовы платить по 7-15 миллионов рублей за контракт.