В Киргизии отменили концерт Моргенштерна*
Алтынбек Максутов, министр культуры Киргизии, выступая в парламенте, возмутился тем, что в стране запланирован концерт рэпера Моргенштерна. По его словам, музыкант «разлагает» общество. В итоге выступление музыканта было отменено.
Об этом сообщили организаторы фестиваля Alga Fest в официальном микроблоге, - пишет gazeta.ru. При этом они отметили, что понесли огромные потери.
«Уже на протяжении недели нам каждый день поступают сообщения и звонки с угрозами в адрес артиста и нашей организации. Сегодня волна протеста дошла и до Министерства культуры, а также этот вопрос был поднят и в Жогорку Кенеше КР (парламент, прим.ред.). К сожалению, нас вынудили отменить выступление Алишера. Мы поговорили с ним и с его командой и приняли решение о снятии участия артиста на фестивале».
Савеловский районный суд Москвы запланировал рассмотрение первого протокола об административном правонарушении в отношении артиста из-за отсутствия плашки иноагента в своих публикациях в Telegram-канале. Артисту грозит штраф в размере полумиллиона рублей.
* Признан в РФ иностранным агентом