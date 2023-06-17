$83.65-0.3191.63+0.67

В Киргизии отменили концерт Моргенштерна*

Алтынбек Максутов, министр культуры Киргизии, выступая в парламенте, возмутился тем, что в стране запланирован концерт рэпера Моргенштерна. По его словам, музыкант «разлагает» общество. В итоге выступление музыканта было отменено.

В Киргизии отменили концерт Моргенштерна*
© РИА Новости

Об этом сообщили организаторы фестиваля Alga Fest в официальном микроблоге, - пишет gazeta.ru. При этом они отметили, что понесли огромные потери.

«Уже на протяжении недели нам каждый день поступают сообщения и звонки с угрозами в адрес артиста и нашей организации. Сегодня волна протеста дошла и до Министерства культуры, а также этот вопрос был поднят и в Жогорку Кенеше КР (парламент, прим.ред.). К сожалению, нас вынудили отменить выступление Алишера. Мы поговорили с ним и с его командой и приняли решение о снятии участия артиста на фестивале».

Савеловский районный суд Москвы запланировал рассмотрение первого протокола об административном правонарушении в отношении артиста из-за отсутствия плашки иноагента в своих публикациях в Telegram-канале. Артисту грозит штраф в размере полумиллиона рублей.

* Признан в РФ иностранным агентом

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители