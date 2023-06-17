В Киргизии отменили концерт Моргенштерна*

«Уже на протяжении недели нам каждый день поступают сообщения и звонки с угрозами в адрес артиста и нашей организации. Сегодня волна протеста дошла и до Министерства культуры, а также этот вопрос был поднят и в Жогорку Кенеше КР (парламент, прим.ред.). К сожалению, нас вынудили отменить выступление Алишера. Мы поговорили с ним и с его командой и приняли решение о снятии участия артиста на фестивале».