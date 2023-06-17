Буланова открыла ресторан

У Татьяны Булановой появился собственный ресторан в центре Санкт-Петербурга. Ее супруг Валерий Руднев вложил 50 миллионов рублей в новый бизнес для своей любимой.

Открытие заведения состоялось буквально на днях. Поддержать начинание коллеги по цеху пришли многие звезды шоу-бизнеса. На вечеринке Татьяна исполнила свои лучшие хиты. Она рассказала, что будет часто здесь выступать, а также следить за работой персонала, - информирует СтарХит.

Вся финансовая часть работы предприятия общественного питания возложена на супруга звезды, а певица называет себя арт-вдохновителем пространства.