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Буланова открыла ресторан

У Татьяны Булановой появился собственный ресторан в центре Санкт-Петербурга. Ее супруг Валерий Руднев вложил 50 миллионов рублей в новый бизнес для своей любимой.

Буланова открыла ресторан
© РИА Новости

Открытие заведения состоялось буквально на днях. Поддержать начинание коллеги по цеху пришли многие звезды шоу-бизнеса. На вечеринке Татьяна исполнила свои лучшие хиты. Она рассказала, что будет часто здесь выступать, а также следить за работой персонала, - информирует СтарХит.

Вся финансовая часть работы предприятия общественного питания возложена на супруга звезды, а певица называет себя арт-вдохновителем пространства.

У Булановой это третий брак. Она была замужем за музыкантом Николаем Тагриным и за футболистом Владиславом Радимовым. От двух браков у нее есть сыновья Александр и Никита.

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