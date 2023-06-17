Участник Rammstein высказался по поводу скандала вокруг Линдеманна
Кристоф Шнайдер, барабанщик немецкой рок-группы Rammstein, возмущен выдвинутыми против его коллеги и лидера коллектива обвинениями в нескольких изнасилованиях.
Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что прокуратура Берлина начала расследование после получения нескольких заявлений о преступлениях сексуального характера, предположительно, совершенных Линдеманном. Если обвинения подтвердятся, фронтмену группы грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом пишет портал slovodel.com.
Шнайдер в микроблоге сообщил, что на вечеринках, устраиваемых Линдеманном, ничего противозаконного не происходило.
«Обвинения последних нескольких недель глубоко потрясли нас как группу и меня как личность. Я чувствую шок от того, что о нашем солисте пишут в социальных сетях и печатают в прессе», — заявил он.
Сенатор юстиции Берлина Фелор Баденберг за закрытыми дверями проинформировала членов судебного комитета в палате депутатов, что в отношении артиста начата прокурорская проверка.
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