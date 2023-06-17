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Миронова объяснила, почему покидает «Ленком»

Мария Миронова покидает «Ленком» после 25 лет работы. Об этом сообщил в микроблоге Станислав Садальский, уточнив, что причиной ухода Мироновой стал ее конфликт с директором театра Марком Варшавером

Миронова объяснила, почему покидает «Ленком»
© РИА Новости

Сама же Миронова опровергла слова артиста. Она заявила, что действительно покидает «Ленком», но при этом остается там в качестве внештатного сотрудника. Об этом сообщает СтарХит.

«Для меня это техническая ситуация. Она связана с большим количеством съемок и выпуском моего независимого продюсерского спектакля Woman 2 сентября. Я остаюсь в спектакле „Шут Балакирев“, но, к сожалению, в силу занятости и необходимости заботиться о маленьком ребенке не смогу принимать участие в новых постановках. Марку Борисовичу благодарна за все», — отметила Мария.

Варшавер подтвердил, что никакой конфликтной ситуации нет, и он всегда будет рад возвращению актрисы.

«Мы очень уважаем Марию и очень сожалеем, что она уходит из штата. Пока Миронова остается работать на разовых ролях. Если захочет получить еще роль, я готов предоставить», - сказал директор «Ленкома».

Мария Миронова стала мамой во второй раз в довольно зрелом возрасте. Она родила сына Федора, когда ей было 46 лет. Сейчас мальчику уже четыре года, а его маме в конце мая исполнится 50.

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