Миронова объяснила, почему покидает «Ленком»

Мария Миронова покидает «Ленком» после 25 лет работы. Об этом сообщил в микроблоге Станислав Садальский, уточнив, что причиной ухода Мироновой стал ее конфликт с директором театра Марком Варшавером

Сама же Миронова опровергла слова артиста. Она заявила, что действительно покидает «Ленком», но при этом остается там в качестве внештатного сотрудника. Об этом сообщает СтарХит.

«Для меня это техническая ситуация. Она связана с большим количеством съемок и выпуском моего независимого продюсерского спектакля Woman 2 сентября. Я остаюсь в спектакле „Шут Балакирев“, но, к сожалению, в силу занятости и необходимости заботиться о маленьком ребенке не смогу принимать участие в новых постановках. Марку Борисовичу благодарна за все», — отметила Мария.

Варшавер подтвердил, что никакой конфликтной ситуации нет, и он всегда будет рад возвращению актрисы.

«Мы очень уважаем Марию и очень сожалеем, что она уходит из штата. Пока Миронова остается работать на разовых ролях. Если захочет получить еще роль, я готов предоставить», - сказал директор «Ленкома».