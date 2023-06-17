Максакова* заявила об отсутствии голоса и слуха у Бабкиной
Мария Максакова оскорбительно высказывается на своем YouTube-канале о коллегах по шоу-бизнесу. Полину Гагарину певица назвала «доской», а Ларису Долину — «мумией». Об этом сообщает СтарХит.
На этот раз оперная дива обрушилась на Надежду Бабкину.
«У этого кентавра отсутствует как голос, так и слух. Как правило, Бабкина выступает в окружении хора, чтобы нельзя было разобрать, кто поет мимо нот. Она находится на какой-то постоянной гормональной терапии и является разносчицей инфекционных заболеваний. Как известно, на программу „Модный приговор“ Бабкина пришла в горячей фазе COVID-19 и заразила соведущих. Васильев и Хромченко тяжело переболели, и вирус отразился на их внешности. А Бабкина, напротив, внешне окрепла, надо с ней соблюдать дистанцию», — заявила Мария.
Ранее Мария пыталась вернуться в Москву, но ее не приняли собственные дети и мать. Ее матерью является народная артистка РСФСР, актриса Людмила Максакова.
*Признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.