Максакова* заявила об отсутствии голоса и слуха у Бабкиной

«У этого кентавра отсутствует как голос, так и слух. Как правило, Бабкина выступает в окружении хора, чтобы нельзя было разобрать, кто поет мимо нот. Она находится на какой-то постоянной гормональной терапии и является разносчицей инфекционных заболеваний. Как известно, на программу „Модный приговор“ Бабкина пришла в горячей фазе COVID-19 и заразила соведущих. Васильев и Хромченко тяжело переболели, и вирус отразился на их внешности. А Бабкина, напротив, внешне окрепла, надо с ней соблюдать дистанцию», — заявила Мария.