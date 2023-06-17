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Успенская: «Зачем мне бояться сплетников?»

Любовь Успенская никогда не скрывала, что обращалась не только к косметологам, но и к хирургам-пластикам с целью улучшения внешности и ликвидации возрастных последствий. Так, пластику ягодиц ей делал звездный хирург Тимур Хайдаров. Как пишет «Комсомольская Правда», операция обошлась Успенской в 2 миллиона рублей.

Успенская: «Зачем мне бояться сплетников?»
© РИА Новости

Журналисты «КП» спросили, как Успенская относится к хейтерам, которые постоянно попрекают певицу тем, что в ее возрасте нужно одеваться и вести себя скромно.

«Ребята, ну слушайте, мне в душе 20 лет. Зачем мне бояться сплетников? Я, конечно, ожидаю комментарии от завистливых баб злых: «Ой, Люба, надо достойно стареть!» А я потом смотрю, кто это пишет — опухшие рожи какие-то. «Да, и старей себе!» - хочется им сказать. Это в них зависть говорит. Я никогда в жизни не опозорю себя, не покажу себя так, чтобы это было вульгарно. Если Мадонна себе позволяет быть обнаженной, или Шер… Чем мы хуже? – ответила 69-летняя звезда.

Ранее Любовь Успенская заявила о плохой совместимости карьеры и личной жизни. Она назвала брак препятствием в творческом пути. Как сообщила знаменитость, она рада, что не состоит в отношениях.

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