Успенская: «Зачем мне бояться сплетников?»

«Ребята, ну слушайте, мне в душе 20 лет. Зачем мне бояться сплетников? Я, конечно, ожидаю комментарии от завистливых баб злых: «Ой, Люба, надо достойно стареть!» А я потом смотрю, кто это пишет — опухшие рожи какие-то. «Да, и старей себе!» - хочется им сказать. Это в них зависть говорит. Я никогда в жизни не опозорю себя, не покажу себя так, чтобы это было вульгарно. Если Мадонна себе позволяет быть обнаженной, или Шер… Чем мы хуже? – ответила 69-летняя звезда.