В России стали отменять концерты Animal Jazz

В России стали отменять концерты группы Animal Jazz, сообщает Telegram-канал Shot. По данным канала, во Владивостоке не состоится запланированный на 18 июня концерт группы. Причиной называют высказывания лидера группы Александра Красовицкого , называвшего позицию России в СВО "токсичной" и "абьюзерской".

Проявлением позиции фронтмена группы называют исполнением им песни украинского певца Святослава Вакарчука "Я не сдамся без бою" на концертах в России.

Telegram-канал Shot сообщал, что в общественном движении "Зов народа" обращались к Минкульту с требованием отменить концерты Красовицкого и присвоить ему статус иноагента. Группе Animal Jazz принадлежат такие хиты как "Дыши", "Не твоя смерть", "Три полоски". В июне 2023 года группа выпустила песню "XXI век" и "Моя вина".