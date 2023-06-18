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Shot: концерты Animal Jazz в России стали отменять после слов Красовицкого об СВО

В России стали отменять концерты группы Animal Jazz, сообщает Telegram-канал Shot. По данным канала, во Владивостоке не состоится запланированный на 18 июня концерт группы. Причиной называют высказывания лидера группы Александра Красовицкого, называвшего позицию России в СВО "токсичной" и "абьюзерской".

В России стали отменять концерты Animal Jazz
© globallookpress.com

Проявлением позиции фронтмена группы называют исполнением им песни украинского певца Святослава Вакарчука "Я не сдамся без бою" на концертах в России.

Telegram-канал Shot сообщал, что в общественном движении "Зов народа" обращались к Минкульту с требованием отменить концерты Красовицкого и присвоить ему статус иноагента. Группе Animal Jazz принадлежат такие хиты как "Дыши", "Не твоя смерть", "Три полоски". В июне 2023 года группа выпустила песню "XXI век" и "Моя вина".

Ранее Минюст России включил лидера группы "Би-2" Егора Бортника в реестр иноагентов.

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