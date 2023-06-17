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Анна Нетребко выступила на открытии оперного сезона в амфитеатре «Арена ди Верона»

Оперная исполнительница Анна Нетребко выступила на открытии юбилейного 100-го оперного сезона в античном амфитеатре «Арена ди Верона», сообщает ТАСС.

Нетребко выступила на открытии оперного сезона в амфитеатре «Арена ди Верона»
© РИА Новости

Во время церемонии открытия Нетребко исполнила заглавную партию в «Аиде» Джузеппе Верди. Ее партнером на сцене стал азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов.

В числе почетных гостей вечера была 88-летняя звезда итальянского кино Софи Лорен.

Известно, что в постановке, которая будет идти до сентября, примут участие и другие российские исполнители. В частности певцы Мариинского и Большого театров Олеся Петрова, Елена Стихина, Александра Виноградова и другие.

В начале мая в Германии выступление Анны Нетребко на Ежегодном музыкальном фестивале в Гессенском государственном театре Висбаден, встретили протестами.

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