Анна Нетребко выступила на открытии оперного сезона в амфитеатре «Арена ди Верона»
Оперная исполнительница Анна Нетребко выступила на открытии юбилейного 100-го оперного сезона в античном амфитеатре «Арена ди Верона», сообщает ТАСС.
Во время церемонии открытия Нетребко исполнила заглавную партию в «Аиде» Джузеппе Верди. Ее партнером на сцене стал азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов.
В числе почетных гостей вечера была 88-летняя звезда итальянского кино Софи Лорен.
Известно, что в постановке, которая будет идти до сентября, примут участие и другие российские исполнители. В частности певцы Мариинского и Большого театров Олеся Петрова, Елена Стихина, Александра Виноградова и другие.
В начале мая в Германии выступление Анны Нетребко на Ежегодном музыкальном фестивале в Гессенском государственном театре Висбаден, встретили протестами.