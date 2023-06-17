Нетребко выступила на открытии оперного сезона в амфитеатре «Арена ди Верона»

Во время церемонии открытия Нетребко исполнила заглавную партию в «Аиде» Джузеппе Верди . Ее партнером на сцене стал азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов .

Известно, что в постановке, которая будет идти до сентября, примут участие и другие российские исполнители. В частности певцы Мариинского и Большого театров Олеся Петрова, Елена Стихина, Александра Виноградова и другие.