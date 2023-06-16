Тимати объявил на ПМЭФ о завершении карьеры
На полях ПМЭФ рэп-исполнитель Тимати заявил, что совсем скоро уйдет на пенсию, сообщает Telegam-канал "Звездач".
Финальным аккордом в карьере исполнителя должен стать совместный трек с репером JONY. О чем будет эта композиция и когда состоится премьера, пока неизвестно.
Отметим, что пока выйти на пенсию Тимати по российскому законодательству не может, артисту всего 39 лет.
Певец активно пытается найти себя в бизнесе. Так, он выкупил сеть кофеен Stabuks, но по итогам прошлого года бизнес оказался убыточным, кроме того, Тимати несколько лет назад подавал заявку на грант мэрии Москвы по созданию сети бистро.
Российская Газета: главные новости