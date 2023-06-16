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Тимати объявил на ПМЭФ о завершении карьеры

На полях ПМЭФ рэп-исполнитель Тимати заявил, что совсем скоро уйдет на пенсию, сообщает Telegam-канал "Звездач".

Финальным аккордом в карьере исполнителя должен стать совместный трек с репером JONY. О чем будет эта композиция и когда состоится премьера, пока неизвестно.

Отметим, что пока выйти на пенсию Тимати по российскому законодательству не может, артисту всего 39 лет.

Певец активно пытается найти себя в бизнесе. Так, он выкупил сеть кофеен Stabuks, но по итогам прошлого года бизнес оказался убыточным, кроме того, Тимати несколько лет назад подавал заявку на грант мэрии Москвы по созданию сети бистро.

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