Тимати объявил на ПМЭФ о завершении карьеры

На полях ПМЭФ рэп-исполнитель Тимати заявил, что совсем скоро уйдет на пенсию, сообщает Telegam-канал "Звездач".

Финальным аккордом в карьере исполнителя должен стать совместный трек с репером JONY. О чем будет эта композиция и когда состоится премьера, пока неизвестно.

Отметим, что пока выйти на пенсию Тимати по российскому законодательству не может, артисту всего 39 лет.