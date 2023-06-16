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Певица Слава заявила, что Пугачева может себе позволить эмиграцию из России

Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что Алла Пугачева имеет право уехать из страны с мужем и детьми после всего, что она сделала для России.

Певица Слава напомнила о заслугах Пугачевой и вступилась за Примадонну
© globallookpress.com

«Алла Борисовна — это звезда, которая дала стране максимальное количество песен, с которыми мы грустили, с которыми мы выросли, с которыми мы любили. Это человек, которого вообще нельзя ни судить, ни трогать», — заявила Слава.

Она считает, что Пугачева может себе позволить уехать из страны с мужем Максимом Галкином и детьми в любое время. Исполнительница убеждена, что россиянам не стоит критиковать Примадонну, так как им всем, и самой Славе в том числе, «далеко» до Пугачевой.

Несколько дней назад певица Слава обратилась к журналистке Ксении Собчак после ролика, в котором журналистка высмеивает «наивных москвичей», заснявших работу ПВО во время атаки беспилотников. Она послала матом телеведущую, а также потребовала у Собчак «валить в свой израильский дом». Незадолго до этого Слава послала матом Инстасамку и Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и назвала их предателями.

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