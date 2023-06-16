Певица Слава напомнила о заслугах Пугачевой и вступилась за Примадонну

Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что Алла Пугачева имеет право уехать из страны с мужем и детьми после всего, что она сделала для России.

«Алла Борисовна — это звезда, которая дала стране максимальное количество песен, с которыми мы грустили, с которыми мы выросли, с которыми мы любили. Это человек, которого вообще нельзя ни судить, ни трогать», — заявила Слава.

Она считает, что Пугачева может себе позволить уехать из страны с мужем Максимом Галкином и детьми в любое время. Исполнительница убеждена, что россиянам не стоит критиковать Примадонну, так как им всем, и самой Славе в том числе, «далеко» до Пугачевой.