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Суд в Москве оштрафовал певицу Монеточку* за отсутствие маркировки иноагента

Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей певицу Монеточку* за отсутствие маркировки иностранного агента.

Суд в Москве оштрафовал певицу Монеточку* за отсутствие маркировки иноагента
© РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Гырдымова признана виновной в свершении правонарушения по части 4 статьи 19.34 КоАП России, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал российского музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тыс. рублей по протоколу, составленному за дискредитацию Вооружённых сил России.

* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.01.2023.

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