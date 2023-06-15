Депардье выставил на продажу личную коллекцию картин

Французский актёр Жерар Депардье выставил на продажу личную коллекцию произведений искусства ценой до 5 миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС.

Торги состоятся в парижском аукционном доме Ader 26-27 сентября. Всего личная коллекция Депардье состоит из 230-250 картин. В неё входят работы Ханса Хартунга, Одилона Редона, Герхарда Шнайдера, Оливье Дебре и Эжена Леруа. Самый дорогой из представленных лотов – полутораметровая скульптура «Идущий человек» Жермен Ришье, которую оценивают в 500-800 тысяч евро. Помимо картин, в коллекции также находятся скульптуры Огюста Родена, Осипа Цадкина и Диего Джакометти.

Организаторы аукциона надеются, что на ход торгов не повлияют обвинения в домогательствах, которые ранее были предъявлены Депардье. «Люди, которые будут приобретать работы, сами должны сделать моральный выбор. Мы лишь надеемся, что люди смогут разделить новостную повестку и качество этой коллекции», – сообщил один из аукционистов Давид Нордманн.