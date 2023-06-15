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Земфира* прокомментировала новость об иностранном финансировании

Российская певица Земфира* (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) отреагировала на новость об иностранном финансировании. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Земфира* прокомментировала новость об иностранном финансировании
© legion-media.ru

Исполнительница опровергла информацию о том, что получала деньги от ирландской организации, заявив, что все, что она знает об этом государстве, — это группа U2 и певица Шинейд О’Коннор. Артистка добавила, что ей стыдно, но не за себя.

14 июня Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры* об исключении из реестра иностранных агентов. Как отмечает РИА Новости, позже адвокат певицы Александр Передрук поведал, что, по данным Минюста, исполнительница «получала деньги от неких ирландской и немецкой кредитных организаций, но конкретизированы эти организации не были».

В конце мая Рамазанова опровергла сообщения о получении французского гражданства.

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