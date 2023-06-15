Оскар Кучера оскорбил Лайму Вайкуле

"Тварь, забывшая свою историю, стареющая спившаяся гнида Вайкуле рассуждает о том, что памятники Пушкину, а также советским воинам надо было снести в начале 90х... Я считаю, что нужно эту мразь лишить всех возможных дивидендов из Российского авторского общества!" - написал телеведущий в личном блоге.