Оскар Кучера оскорбил Лайму Вайкуле

Оскар Кучера назвал Лайму Вайкуле спившейся гнидой
Актер Оскар Кучера пришел в ярость после слов Лаймы Вайкуле о сносе памятников российским воинам в Латвии. Он раскритиковал певицу в своем Telegram-канале
"Тварь, забывшая свою историю, стареющая спившаяся гнида Вайкуле рассуждает о том, что памятники Пушкину, а также советским воинам надо было снести в начале 90х... Я считаю, что нужно эту мразь лишить всех возможных дивидендов из Российского авторского общества!" - написал телеведущий в личном блоге.
Кучера призвал распространить его призыв лишить Вайкуле дивидендов в России, чтобы Российское авторское общество рассмотрело этот вопрос.
Накануне Лайма Вайкуле в YouTube-шоу "И грянул Грэм" заявила, что памятники советским солдатам в Латвии не имеют художественной ценности. Артистка выразила мнение, что монументы стоило снести еще в 1990-х годах, "когда все думали одинаково, когда все хотели уйти от этого советского прошлого".
"Ну, поставят его в каком-нибудь парке, ну, сходим мы на этот памятник. Это не стоит того, чтобы мы между собой ругались", - считает исполнительница.
Также Вайкуле призвала всех недовольных жизнью в Латвии "собрать чемодан" и покинуть страну.