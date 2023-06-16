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Маша Малиновская раскритиковала внешность Ольги Бузовой

Российкая телеведущая Маша Малиновская раскритиковала лицо певицы Ольги Бузовой. Она обвинила звезду в том, что та чрезмерно увлеклась использованием филеров. Об этом она заявила в эфире канала "Муз-ТВ".

Маша Малиновская раскритиковала внешность Ольги Бузовой
© Malinovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Малиновская при этом не скрывает, что и сама бывает недовольна собственным видом. При этом, она открыто критикует многих звезд за чрезмерное использование инъекций и хирургических процедур. Малиновская указала на отечность певицы.

"Бузова — такой пчеловод. Лицо отекшее. Филлеры и там, и тут", — подчеркнула 42-летняя Малиновская.

Ольга Бузова не отреагировала на замечания. Ранее модель Анастасия Костенко дала интервью журналистке Алене Жигаловой. Во время беседы с ней блогер рассказала, почему ее муж, футболист Дмитрий Тарасов, развелся с Ольгой Бузовой. По мнению Костенко, причина связана с едой.

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