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Scally Milano оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Ленинградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева) на 40 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Scally Milano оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
© Соцсети

"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Даниила Дмитриева за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ <...> Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Поводом для привлечения музыканта к ответственности стало размещенное в Telegram видео с его концерта, где он скандировал со сцены высказывания, расцененные как дискредитация использования Вооруженных сил РФ за пределами страны. На момент выявления видеозапись имела 159 тыс. просмотров и более 1 тыс. комментариев.

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