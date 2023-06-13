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Джонни Депп направит на благотворительность $1 млн, полученный от Эмбер Херд

Известный актер и музыкант Джонни Депп принял решение направить полученные от бывшей супруги Эмбер Херд деньги на благотворительные цели. Об этом пишет портал TMZ.

Стало известно, на что Джонни Депп потратит полученный от Эмбер Херд $1 млн
© globallookpress.com

Средства будут направлены в пять благотворительных фондов, которые занимаются решением экологических проблем, защищают детей, помогают людям, нуждающимся в жилье.

Отмечается, что у истоков одной из выбранных Деппом организаций стоял кинорежиссер Пол Ньюман, а вторую основал актер Марлон Брандо.

Пожертвования в эти фонды, пояснил автор статьи, станут своего рода «данью уважения этим героям жизни Джонни».

Ранее сообщалось, что Деппу пришлось из-за поврежденной лодыжки отложить гастроли по США.

Вместе с тем, концертный тур группы The Hollywood Vampires не отменяется полностью - Депп полагает, что сможет выступить в Соединенных Штатах в конце июля.

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