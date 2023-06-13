Стало известно, на что Джонни Депп потратит полученный от Эмбер Херд $1 млн

Известный актер и музыкант Джонни Депп принял решение направить полученные от бывшей супруги Эмбер Херд деньги на благотворительные цели. Об этом пишет портал TMZ.

Средства будут направлены в пять благотворительных фондов, которые занимаются решением экологических проблем, защищают детей, помогают людям, нуждающимся в жилье.

Отмечается, что у истоков одной из выбранных Деппом организаций стоял кинорежиссер Пол Ньюман, а вторую основал актер Марлон Брандо.

Пожертвования в эти фонды, пояснил автор статьи, станут своего рода «данью уважения этим героям жизни Джонни».

Ранее сообщалось, что Деппу пришлось из-за поврежденной лодыжки отложить гастроли по США.