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У Полины Гагариной обнаружили долги по налогам

Популярная певица Полина Гагарина не выплатила налоги на общую сумму в 381 тыс. рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

У Полины Гагариной обнаружили долги по налогам
© ТАСС

По данным газеты, задолженность образовалась по итогам 2022 года, на основе недоплаты за имущество или доходы от концертной деятельности.

Уточняется, что в настоящее время ФНС не передала задолженность судебным приставам.

Напомним, что Гагарина в 2012 году удостоилась премии «Золотой граммофон» за песню «Спектакль окончен». В 2015 году она заняла второе место на музыкальном конкурсе «Евровидение».

В июне 2023 года певица вошла в список звезд, получающих крупнейшие рекламные гонорары в России.

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