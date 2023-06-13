У Полины Гагариной обнаружили долги по налогам

Популярная певица Полина Гагарина не выплатила налоги на общую сумму в 381 тыс. рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

По данным газеты, задолженность образовалась по итогам 2022 года, на основе недоплаты за имущество или доходы от концертной деятельности.

Уточняется, что в настоящее время ФНС не передала задолженность судебным приставам.

Напомним, что Гагарина в 2012 году удостоилась премии «Золотой граммофон» за песню «Спектакль окончен». В 2015 году она заняла второе место на музыкальном конкурсе «Евровидение».