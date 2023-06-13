The Beatles выпустят песню, записанную с помощью ИИ
Сооснователь одной из самых популярных в мире рок-групп XX века The Beatles Пол Маккартни заявил в интервью радиостанции Би-би-си, что благодаря искусственному интеллекту (AI) была дописана последняя песня коллектива, передает ТАСС.
Он отметил, что технология использовалась для «возвращения» голоса Джона Леннона из старой демозаписи и воссоздания его для нового, завершенного трека.
Маккартни также сообщил, что выход песни запланирован на 2023 год.
Информации о том, какая именно это песня, пока нет. Вместе с тем Би-би-си выразила уверенность в том, что речь идет о записанной Джоном Ленноном в 1978 году Now and Then («Порой»).
Ранее портал NME со ссылкой на ночной клуб в Ливерпуле The Cavern Club сообщил, что один из первых бас-гитаристов рок-группы The Beatles, Чес Ньюби, умер в возрасте 81 года.
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