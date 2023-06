The Beatles выпустят песню, записанную с помощью ИИ

Сооснователь одной из самых популярных в мире рок-групп XX века The Beatles Пол Маккартни заявил в интервью радиостанции Би-би-си, что благодаря искусственному интеллекту (AI) была дописана последняя песня коллектива, передает ТАСС.

Информации о том, какая именно это песня, пока нет. Вместе с тем Би-би-си выразила уверенность в том, что речь идет о записанной Джоном Ленноном в 1978 году Now and Then («Порой»).