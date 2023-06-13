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112: Валдис Пельш госпитализирован с проблемами сердца

Телеведущий Валдис Пельш обратился к столичным медикам из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

Валдиса Пельша госпитализировали из-за проблем с сердцем
© РИА Новости

Шоумен почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Пельш жаловался на сбои в работе сердца. Медики приняли решение госпитализировать телеведущего в отделение сложных нарушений ритма сердца. Сейчас Валдис Пельш находится под наблюдением врачей.

Напомним, у телеведущего уже были проблемы с сердцем. В марте 2022 года он был доставлен в больницу из-за нарушения ритма сердцебиения. В 2019 году телеведущему сделали операцию по стентированию сосудов.

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