Валдиса Пельша госпитализировали из-за проблем с сердцем

112: Валдис Пельш госпитализирован с проблемами сердца
Телеведущий Валдис Пельш обратился к столичным медикам из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет Телеграм-канал 112.
Шоумен почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Пельш жаловался на сбои в работе сердца. Медики приняли решение госпитализировать телеведущего в отделение сложных нарушений ритма сердца. Сейчас Валдис Пельш находится под наблюдением врачей.
Напомним, у телеведущего уже были проблемы с сердцем. В марте 2022 года он был доставлен в больницу из-за нарушения ритма сердцебиения. В 2019 году телеведущему сделали операцию по стентированию сосудов.
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