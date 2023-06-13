Валдиса Пельша госпитализировали из-за проблем с сердцем

Телеведущий Валдис Пельш обратился к столичным медикам из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

Шоумен почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Пельш жаловался на сбои в работе сердца. Медики приняли решение госпитализировать телеведущего в отделение сложных нарушений ритма сердца. Сейчас Валдис Пельш находится под наблюдением врачей.