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Бывшая жена Моргенштерна* попала в больницу

Блогерша Дилара Зинатуллина получила травму головы после падения с лошади. Об этом она рассказала в своем Instagram.

"Сегодня я упала с лошади и получила сотрясение мозга. Это был мой второй урок на лошадках, больше заниматься пока не буду. Коня звали Араб", - рассказала бывшая супруга Алишера Моргенштерна.

О намерении бросить конный спорт Дилара не сообщила. После произошедшего она обратилась в клинику, где прошла необходимое обследование.

В мае блогерша сообщила, что попала в аварию в Дубае. По словам Дилары, в ДТП никто не пострадал, и повреждения получили только транспортные средства. После случившегося все участники аварии проследовали в полицейский участок.

В конце августа 2021 года Алишер Моргенштерн женился на Диларе Зинатуллиной, с которой встречался еще в юности. Спустя несколько месяцев после свадьбы супруги расстались. По словам экс-супруги рэпера, развод положительно сказался на ее материальном благосостоянии. Бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения после расторжения брака.

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