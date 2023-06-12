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Подольская озвучила спортивные пристрастия Преснякова-младшего

Наталья Подольская на премии телеканала МТВ получила награду в номинации «Лучшая певица». Журналисты сделали супруге Владимира Преснякова-младшего комплимент, похвалив стройную фигуру артистки.

Подольская озвучила спортивные пристрастия Преснякова-младшего
© РИА Новости

Наталья ответила, что это, видимо, генетика, а также -спорт. Он даже важнее, чем питание, пишет «Комсомольская Правда».

«Некоторое время назад мое сознание перевернула поговорка: «Количество нашего тела - это то что мы едим. Качество нашего тела - это спорт!» - отметила Подольская.

Когда же звезду спросили, разделяет ли увлечение здоровым образом жизни ее супруг, она только посмеялась.

«Да-да. Он же олимпийский чемпион по лежанию на диване. Его вообще никто не победит.

А если серьезно, то у Володи очень активный гастрольный график. Например, у него сегодня два концерта. Он сейчас на таком взлете потрясающем. Отработать концерт - это отличная кардио-тренировка», - объяснила Наталья.

По словам Подольской, она не ревнует мужа к поклонницам, поскольку «его обожают миллионы, а он любит ее». Кроме того, супруга популярного исполнителя отметила отсутствие у себя зависти к таланту и успеху мужа. Певица пояснила, что такая зависть может сильно отравлять жизнь партнеру, который находится рядом с медийным человеком.

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