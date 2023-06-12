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Дрозд рассказал об экстремальных съемках

Максим Дрозд, известный зрителям по фильмам Ликвидация», «Проклятый рай», «Станица», «По законам военного времени» и другим, рассказал об экстремальных условиях на съемках сериала «Заповедный спецназ».

Дрозд рассказал об экстремальных съемках
© РИА Новости

Картина рассказывает зрителям о бывшем бойце спецназа Юрие Тарханове, который борется с браконьерами, губящими озеро Байкал. Съемки проходили в Забайкальском крае, на дикой природе. Они порой шли в суровых климатических условиях.

Также Максиму приходилось работать в кадре с дикими животными, - волками, медведями, рысями. Именно с рысью и произошла у него однажды стычка, - пишет teleprogramma.pro.

«Я вам больше скажу, что меня даже рысь погладила за кадром. Но если бы она выпустила когти, то я бы остался без лица», — рассказал актер.

Впрочем, Дрозд уверен, что сильные эмоции в итоге оказывают положительное влияние на актерскую игру.

«Конечно, было страшно, но это помогало работать, потому что настоящий страх — это настоящие эмоции», - отметил он.

Ранее российский актер Максим Дрозд угодил в больницу со множеством гематом на лице. Фотографии артист выложил в своих соцсетях. Актер утверждает, что получил синяки во время спарринга с сыном.

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