Волочкова сообщила, как проведет День России
Анастасия Волочкова в разговоре с журналистами поделилась подробностями того, как планирует провести День России.
«У меня каждый день — особенный. Посмотрю клип, который снимал Федор Бондарчук на Красной площади. Я — единственная русская балерина в мире, которая танцевала на Красной площади на музыку Чайковского. Прекрасно проведу время в балетном зале в подготовке к предстоящим творческим вечерам. У меня творческий подход», — сообщила артистка.
Также балерина объяснила ФАН, что такое в ее понимании патриотизм.
«Патриотизм — это личное дело каждого человека. Он в душе! Показухой заниматься не хочу, не буду и никогда этого не делала. В этот день нужно сделать что-то особенное? Отметить его в кругу своих близких. Мне — каждый день нужно прийти в балетный зал и поддержать свою форму. Сейчас мы сидим с режиссером, хореографом и постановщиком моего нового шоу. Сейчас мне это гораздо важнее, нежели пожарить шашлыки собрать друзей и что-то сделать. У меня – каждый день праздник», — сообщила Анастасия.
6 июня в личном блоге Анастасия Волочкова сообщила, что больше не употребляет алкоголь. По словам балерины, она отказалась от спиртных напитков после поездки на Мальдивы. Однако в ее соцсетях позже появились фотографии, на которых в руках артистки можно заметить бокал шампанского.