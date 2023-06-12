Волочкова сообщила, как проведет День России

«Патриотизм — это личное дело каждого человека. Он в душе! Показухой заниматься не хочу, не буду и никогда этого не делала. В этот день нужно сделать что-то особенное? Отметить его в кругу своих близких. Мне — каждый день нужно прийти в балетный зал и поддержать свою форму. Сейчас мы сидим с режиссером, хореографом и постановщиком моего нового шоу. Сейчас мне это гораздо важнее, нежели пожарить шашлыки собрать друзей и что-то сделать. У меня – каждый день праздник», — сообщила Анастасия.