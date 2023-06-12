«На все хватает»: народная артистка живет на пенсию в 16 тысяч рублей

«Ну а сколько человеку надо? Одежда у меня есть, за квартиру хватает заплатить. У меня нет больших запросов — я не езжу на курорты, не езжу за границы. Есть деньги — хорошо, нет — ну нет и нет. Я человек самодостаточный во всем», - объяснила отметила Зайцева.