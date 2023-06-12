«На все хватает»: народная артистка живет на пенсию в 16 тысяч рублей
Людмила Зайцева, лауреат Государственной премии СССР на 3-м Открытом российском кинофестивале патриотического кино «Малая Земля» в Новороссийске побеседовала с журналистами с aif.ru. 76-летняя актриса уверяет, что пенсии размером в 16 тысяч рублей ей «на все хватает и все нормально».
«Ну а сколько человеку надо? Одежда у меня есть, за квартиру хватает заплатить. У меня нет больших запросов — я не езжу на курорты, не езжу за границы. Есть деньги — хорошо, нет — ну нет и нет. Я человек самодостаточный во всем», - объяснила отметила Зайцева.
Как говорит звезда советского кино, «она человек неприхотливый, ни в еде, ни в одежде — ни в чем».
Пенсионные выплаты звездам шоу-бизнеса могут разительно отличаться, поскольку зависят от множества факторов. В частности, в Москве есть доплаты за звание народного или заслуженного артиста.