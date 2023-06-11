Солиста группы «Звери» требуют проверить на лояльность к России

Рому «Зверя» требуют проверить за высказывания против СВО и на предмет финансирования ВСУ. Об этом пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

К генеральному прокурору Игорю Краснову обратились представители «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» с просьбой проверить артиста на предмет его политической позиции.

Лидер этого движения Виталий Бородин ранее писал аналогичные заявления в отношении Аллы Пугачевой, Дианы Арбениной, Данилы Козловского, Лии Ахеджаковой и других известных артистов. Так, в частности, в упрек музыкантам ставится то, что с 2014 года они ни разу не выступили с концертом на Крымском полуострове.

По информации издания «Фонтанка», традиционный бесплатный концерт на Дворцовой площади в рамках форума состоится 16 июня, там выступят группы «Чиж & Co» и «Джанго» с Алексеем Поддубным. Ранее анонсированное выступление группы «Звери» отменено.