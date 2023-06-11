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Тарханова объяснила, почему скрывает детей от публики

У Глафиры Тархановой с супругом Алексеем Фадеевым четверо сыновей: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Родители не снимают их в кино, не водят на телешоу и даже не показывают в социальных сетях.

Тарханова объяснила, почему скрывает детей от публики
© Кино-Театр.ру

Как пишут 7days.ru, звездная пара поступает так по личным соображениям.

«Это наша с мужем принципиальная позиция. Мы не снимаем детей — а зачем? Мальчиков, насколько я вижу, в кино или на телевидение совсем не тянет, им это неинтересно. Они занимаются своими увлечениями. И слава богу, мы с мужем пока можем их обеспечить, нет необходимости зарабатывать на детях», — рассказала артистка.

Глафира считает, что дети должны сами определиться, к чему лежит душа. А родители тогда могут помочь.

«Я не хочу своим детям ничего навязывать. Я благодарна родителям, которые в свое время дали мне возможность выбрать любимое дело. Так пусть и мои сыновья занимаются тем, что им нравится», - резюмировала актриса.

Актриса Глафира Тарханова неожиданно сменила имидж, отдав предпочтение короткой стрижке. Поклонники кинодивы были приятно удивлены. Знаменитость привыкли видеть с длинными локонами.

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