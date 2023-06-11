Тарханова объяснила, почему скрывает детей от публики

«Это наша с мужем принципиальная позиция. Мы не снимаем детей — а зачем? Мальчиков, насколько я вижу, в кино или на телевидение совсем не тянет, им это неинтересно. Они занимаются своими увлечениями. И слава богу, мы с мужем пока можем их обеспечить, нет необходимости зарабатывать на детях», — рассказала артистка.