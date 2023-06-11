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«Она думает»: Виктор Чайка объяснил исчезновение Ирины Аллегровой

Российская и советская певица эстрады, исполнительница хита «Гуляй, шальная императрица» Ирина Аллегрова уже давно не радует своих поклонников новыми песнями, не появляется в светском обществе. Все это вызывает беспокойство, так как нет информации, вернется ли певица к работе.

Композитор Виктор Чайка объяснил исчезновение Ирины Аллегровой
© YouTube / Ирина Аллегрова

Старый друг Аллегровой, композитор Виктор Чайка сообщил, что у Ирины Александровны просто такой период, когда она не показывается на сцене и не снимается.

— Она никогда не была тусовщицей. Сейчас она думает, — сказал он.

Когда-то давно композитора и певицу познакомила их общая знакомая — поэтесса Лариса Рубальская, пишет StarHit.

Последний раз на публике Аллегрову видели во время записи шоу «Песня года — 2022», когда певица растрогала зрителей до слез, исполнив новую композицию на патриотическую тематику, после чего встала на колени.

Однако в июне того же года выступление Аллегровой в Рыбинске закончилось скандалом. Зрители в разгар концерта начали кричать и требовать, чтобы певица вернулась к своему старому репертуару. Она не смогла справиться с давлением со стороны публики и покинула сцену, прервав выступление.

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