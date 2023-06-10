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Смолов рассказал, сколько тратит денег на еду и бензин

Молодожен Федор Смолов стал гостем свежего выпуска на Youtube-канале Nobel. Смолов ответил на вопросы ведущего шоу о футболе, а также поделился тонкостями своего бюджета. В частности, ведущий поинтересовался, какая сумма необходима Федору в месяц на самое необходимое, без крупных покупок.

Смолов рассказал, сколько тратит денег на еду и бензин
© РИА Новости

«Я считаю, что важно знать цену деньгам и контролировать свои ежемесячные расходы. Но я этого не делаю. Но если почти ничего не тратить, то есть только еда и бенз, то, думаю, 300–400 тыс. рублей мне хватит», — заявил Федор Смолов.

Также Федор рассказал о своем любимом месте для отдыха. Это остров Сент-Барт, где отдыхают топовые богачи мира. Спортсмен объяснил, почему прилетает в отпуск именно на Сен-Барт, - рассказывает портал super.ru.

«Климат хороший», — аргументировал свой выбор футболист.

Нападающий «Динамо» 33-летний Федор Смолов женился на 29-летней Карине Истоминой. Пара не афишировала свои отношения, хотя слухи об их романе ходили уже какое-то время и подогревались намеками в социальных сетях, но свадьбу скрывать они не стали.

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