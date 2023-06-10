Смолов рассказал, сколько тратит денег на еду и бензин

«Я считаю, что важно знать цену деньгам и контролировать свои ежемесячные расходы. Но я этого не делаю. Но если почти ничего не тратить, то есть только еда и бенз, то, думаю, 300–400 тыс. рублей мне хватит», — заявил Федор Смолов.