Смолов рассказал, сколько тратит денег на еду и бензин
Молодожен Федор Смолов стал гостем свежего выпуска на Youtube-канале Nobel. Смолов ответил на вопросы ведущего шоу о футболе, а также поделился тонкостями своего бюджета. В частности, ведущий поинтересовался, какая сумма необходима Федору в месяц на самое необходимое, без крупных покупок.
«Я считаю, что важно знать цену деньгам и контролировать свои ежемесячные расходы. Но я этого не делаю. Но если почти ничего не тратить, то есть только еда и бенз, то, думаю, 300–400 тыс. рублей мне хватит», — заявил Федор Смолов.
Также Федор рассказал о своем любимом месте для отдыха. Это остров Сент-Барт, где отдыхают топовые богачи мира. Спортсмен объяснил, почему прилетает в отпуск именно на Сен-Барт, - рассказывает портал super.ru.
«Климат хороший», — аргументировал свой выбор футболист.
Нападающий «Динамо» 33-летний Федор Смолов женился на 29-летней Карине Истоминой. Пара не афишировала свои отношения, хотя слухи об их романе ходили уже какое-то время и подогревались намеками в социальных сетях, но свадьбу скрывать они не стали.