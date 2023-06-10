$82.64+0.5589.01+0.97

Адвокат озвучил новости по делу о наследстве Баталова

Недавно в Замоскворецком суде был вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве с наследством Алексея Баталова. 76-летнему Михаилу Цивину и 53-летнему нотариусу Дмитрию Бублию суд назначил лишение свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима. 74-летняя актриса Наталья Дрожжина обошлась условным сроком.

Адвокат озвучил новости по делу о наследстве Баталова
© ТАСС

Баталовы подали апелляционная жалобу, об этом «Комсомольской Правде» сообщил их адвокат Сергей Лукин.

«Мы считаем, наказание Цивина и Дрожжиной слишком мягким. Поэтому постараемся обжаловать приговор. Мы считаем, что Цивину следовало дать 6 лет тюрьмы, а Дрожжиной - 5 лет не условного, а реального срока», - сказал адвокат.

Прокуратура Москвы посчитала слишком мягким приговор актрисе Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину по делу о хищении имущества у семьи народного артиста СССР Алексея Баталова и просит пересмотреть его. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе надзорного ведомства столицы.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители