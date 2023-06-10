Адвокат озвучил новости по делу о наследстве Баталова

Недавно в Замоскворецком суде был вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве с наследством Алексея Баталова. 76-летнему Михаилу Цивину и 53-летнему нотариусу Дмитрию Бублию суд назначил лишение свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима. 74-летняя актриса Наталья Дрожжина обошлась условным сроком.

Баталовы подали апелляционная жалобу, об этом «Комсомольской Правде» сообщил их адвокат Сергей Лукин.

«Мы считаем, наказание Цивина и Дрожжиной слишком мягким. Поэтому постараемся обжаловать приговор. Мы считаем, что Цивину следовало дать 6 лет тюрьмы, а Дрожжиной - 5 лет не условного, а реального срока», - сказал адвокат.