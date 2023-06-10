Трофимов рассказал об единственном страхе

«Нет, потери любви я, пожалуй, боюсь. Боюсь потерять Настюху, жену свою. Не то что я боюсь, а это то, чего бы я... Я не представляю, как без нее жить. Когда человека любишь, совершенно не надо, чтобы он что-то делал или не делал. Когда настоящее чувство, то можешь сидеть просто рядом с этим человеком и молчать. Этого достаточно для того, чтобы быть счастливым», - объяснил Сергей.