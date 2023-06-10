Трофимов рассказал об единственном страхе
Сергей Трофимов не часто дает интервью. Но накануне исполнитель все же пообщался с журналистами и рассказал, в частности, чего сейчас больше всего боится.
Трофимов признался, что у него нет страха смерти, поскольку он верующий человек. Не будет он всерьез переживать в случае карьерных провалов. Но есть очень личный страх – потерять свою любовь. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
«Нет, потери любви я, пожалуй, боюсь. Боюсь потерять Настюху, жену свою. Не то что я боюсь, а это то, чего бы я... Я не представляю, как без нее жить. Когда человека любишь, совершенно не надо, чтобы он что-то делал или не делал. Когда настоящее чувство, то можешь сидеть просто рядом с этим человеком и молчать. Этого достаточно для того, чтобы быть счастливым», - объяснил Сергей.
Музыкант Сергей Трофимов, известный под псевдонимом Трофим, высказался о «гибели» Европы. По мнению артиста, произойдет подобное из-за отмены русской культуры.
Трофимов отметил, что многие российские артисты не могут выступить в европейских городах из-за санкций. Однако страдает от таких вещей лишь Европа, заключил исполнитель.