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Уехавший в США Поперечный продал квартиру в Петербурге

Юморист Данила Поперечный с женой-блогером Полиной Чистяковой (Попошей) и собакой уехал в Соединенные Штаты Америки в начале этого года. Тогда он заявлял, что это временный отъезд.

Уехавший в США Поперечный продал квартиру в Петербурге
© РИА НОВОСТИ

Однако, как информирует Телеграм-канал Mash, недавно он продал свою квартиру в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Апартаменты на пятом этаже престижного дома с отделкой и обстановкой были проданы за 35 миллионов рублей.

Также продано машиноместо в подземном паркинге. Но сам Mercedes GLE 2020-го года пока все еще принадлежит блогеру-стендаперу.

Супруга артиста Полина Чистякова рассказала подписчикам, что они выбрали Лос-Анджелес, поскольку там у них много друзей.

«Сюда приехала моя близкая подруга с мужем, у Дани очень близкие друзья здесь, и мои тоже уже», — цитирует блогера портал Ruposters.

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