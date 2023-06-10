Волочкова объяснила свои пристрастия в личной жизни

Анастасия Волочкова без поклонников не остается. Некоторых из них эпатажная балерина даже вывозит на элитные курорты, однако отношения быстро заканчиваются и на горизонте появляется кто-то другой. Об этом рассказывают 7 дней.

Сама Анастасия предпочитает общение с мужчинами помоложе. 47-летняя танцовщица заявила Алле Довлатовой в ее вечернем шоу, что молодые более жизнелюбивы. А поскольку и она сама энергична и любит жизнь, то отношения получаются гармоничными.

«Я настолько уверенный в себе человек! Уверена, что по стройности ног, красоте и молодости кожи, при том, что я ничего с собой не делаю, я дам фору любой бесформенной 20-летней девочке, да даже форменной! Потому что вся красота моего тела — плоды большого многолетнего труда», - считает Волочкова.

Российский футболист Артем Дзюба вновь оказался в центре внимания после появления в сети новых интимных видео с его участием. На назревающий скандал отреагировала балерина Анастасия Волочкова.