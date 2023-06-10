Домогаров: «Мне сейчас стыдно за некоторые поступки»
Александр Домогаров рассказал, что долгие годы страдал от звездной болезни. В беседе с журналистами он признался, что популярность его едва не погубила – он зачастую вел себя заносчиво и даже неадекватно, - пишет СтарХит.
По словам актера, он совершал множество необдуманных поступков.
«Звездная болезнь посетила не совсем окрепший организм, неокрепшую голову, неокрепшую нервную систему. Оно же заразное. Звездочку словить очень просто, особенно когда ты не включаешь голову. Потому что кажется, что вот эта вот популярность — это верх того, к чему ты стремишься», - пояснил Домогаров.
К счастью, негативный жизненный опыт помог Александру «выздороветь».
«С тех пор ненавижу слово „популярность“. Меня заносило, я был неадекватен, но мне казалось, что я в норме. Были иллюзии, что все могу. Могу хамить инспекторам ГАИ? Могу! И хамил. Тогда были острые приступы болезни. Но перед выздоровлением была тяжелая ломка. А как же? Ведь я привык к вседозволенности! Надо иметь силы выздороветь. Мне сейчас стыдно за некоторые поступки», - говорит Домогаров.
Александр Домогаров поделился с поклонниками своей реакцией на слова сотрудников Театра имени Моссовета, что такой актер у них больше не работает, а все его спектакли «сданы в архив». По словам артиста, до этого момента он планировал побывать на юбилее труппы хотя бы в качестве зрителя. А теперь уже и не хочется. Хотя, возможно, он все равно придет, чтобы его «не вычеркивали».
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