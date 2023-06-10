Домогаров: «Мне сейчас стыдно за некоторые поступки»

«С тех пор ненавижу слово „популярность“. Меня заносило, я был неадекватен, но мне казалось, что я в норме. Были иллюзии, что все могу. Могу хамить инспекторам ГАИ? Могу! И хамил. Тогда были острые приступы болезни. Но перед выздоровлением была тяжелая ломка. А как же? Ведь я привык к вседозволенности! Надо иметь силы выздороветь. Мне сейчас стыдно за некоторые поступки», - говорит Домогаров.