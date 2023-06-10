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Создатели фильм «Вызов» получили госпремию

Создатели фильма «Вызов»: режиссер Клим Шипенко, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также актриса Юлия Пересильд получили государственную премию в области литературы и искусства. Об этом сообщает Андрея Фурсенко.

Создатели фильм «Вызов» получили госпремию
© Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В документе о награждении говорится, что «Вызов» — первый полнометражный художественный фильм, снятый в космосе профессионалами, что делает его уникальным событием мирового кинематографа.

Также госпремию получил руководитель студии «Мосфильм» Карен Шахназаров — за активную общественную и просветительскую деятельность. Торжественная церемония вручения премий пройдет 12 июня.

Ранее сообщалось, что «Вызов» стал самым кассовым среди других российских проектов, выходивших в прокат в России не в Новый год и не в уик-энд вокруг него.

«Вызов» — первая художественная картина, снятая на борту МКС. Сюжет рассказывает о торакальном хирурге в исполнении актрисы Юлия Пересильд, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.

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