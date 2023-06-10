Создатели фильм «Вызов» получили госпремию

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В документе о награждении говорится, что «Вызов» — первый полнометражный художественный фильм, снятый в космосе профессионалами, что делает его уникальным событием мирового кинематографа.

Также госпремию получил руководитель студии «Мосфильм» Карен Шахназаров — за активную общественную и просветительскую деятельность. Торжественная церемония вручения премий пройдет 12 июня.

Ранее сообщалось, что «Вызов» стал самым кассовым среди других российских проектов, выходивших в прокат в России не в Новый год и не в уик-энд вокруг него.