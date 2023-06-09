Концерты Rammstein потребовали отменить в Швейцарии

Представители общественной организации «Феминистский забастовочный коллектив» потребовали отменить концерты Rammstein в Берне, которые должны пройти в городе 17 и 18 июня. Причиной послужил скандал вокруг фронтмена Тилля Линдеманна, сообщает Blick.

В издании напомнили, что ряд женщин обвинили музыканта в рекрутировании красивых фанаток на пре- и афтерпати в рамках системы Row Zero. На данных вечеринках некоторые из них, в том числе подвергались физическому насилию с целью совершения полового акта.

Активисты заявили, что таким действиям нет оправдания или рационального объяснения, призвав не оставлять их без внимания. Более того молодежная организация социал-демократической партии Швейцарии Juso создала петицию об отмене концертов Rammstein.