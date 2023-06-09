$82.64+0.5589.01+0.97

Активисты потребовали отменить концерты Rammstein в Швейцарии

Представители общественной организации «Феминистский забастовочный коллектив» потребовали отменить концерты Rammstein в Берне, которые должны пройти в городе 17 и 18 июня. Причиной послужил скандал вокруг фронтмена Тилля Линдеманна, сообщает Blick.

Концерты Rammstein потребовали отменить в Швейцарии
© РИА Новости

В издании напомнили, что ряд женщин обвинили музыканта в рекрутировании красивых фанаток на пре- и афтерпати в рамках системы Row Zero. На данных вечеринках некоторые из них, в том числе подвергались физическому насилию с целью совершения полового акта.

Активисты заявили, что таким действиям нет оправдания или рационального объяснения, призвав не оставлять их без внимания. Более того молодежная организация социал-демократической партии Швейцарии Juso создала петицию об отмене концертов Rammstein.

Организаторы концертов заявили, что концерты группы пройдут «несмотря ни на что», но они примут некоторые меры. В частности, из Row Zero на обоих выступлениях исключат гостей. Свое решение организаторы объяснили принципом «презумпции невиновности».

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители