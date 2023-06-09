Муж Анны Седоковой отправился в стриптиз-клуб после ее поста о разрыве

Муж певицы Анны Седоковой отправился в стриптиз-клуб после ее поста о разрыве
Певица Анна Седокова опубликовала в соцсети неоднозначный пост о расставании. После этого супруг артистки, баскетболист Янис Тимма отправился в стриптиз-клуб.
Седокова обнародовала видео с подписью, намекающей на разрыв отношений. На кадрах ролика показаны мускулистые мужчины. После этого поста исполнительницы на странице ее супруга появилась такая же неоднозначная публикация.
«Надеюсь, ты меня сегодня не найдешь», — сообщил баскетболист в стриптиз-клубе с пачками долларов в руках.
Ранее в СМИ распространилась информация о возможном расколе в семье певицы. На данный момент Седокова и Тимма проживают в Майами.