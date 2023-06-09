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Муж певицы Анны Седоковой отправился в стриптиз-клуб после ее поста о разрыве

Певица Анна Седокова опубликовала в соцсети неоднозначный пост о расставании. После этого супруг артистки, баскетболист Янис Тимма отправился в стриптиз-клуб.

Муж Анны Седоковой отправился в стриптиз-клуб после ее поста о разрыве
© Слово и Дело

Седокова обнародовала видео с подписью, намекающей на разрыв отношений. На кадрах ролика показаны мускулистые мужчины. После этого поста исполнительницы на странице ее супруга появилась такая же неоднозначная публикация.

«Надеюсь, ты меня сегодня не найдешь», — сообщил баскетболист в стриптиз-клубе с пачками долларов в руках.

Ранее в СМИ распространилась информация о возможном расколе в семье певицы. На данный момент Седокова и Тимма проживают в Майами.

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