Муж Анны Седоковой отправился в стриптиз-клуб после ее поста о разрыве

Певица Анна Седокова опубликовала в соцсети неоднозначный пост о расставании. После этого супруг артистки, баскетболист Янис Тимма отправился в стриптиз-клуб.

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Седокова обнародовала видео с подписью, намекающей на разрыв отношений. На кадрах ролика показаны мускулистые мужчины. После этого поста исполнительницы на странице ее супруга появилась такая же неоднозначная публикация.

«Надеюсь, ты меня сегодня не найдешь», — сообщил баскетболист в стриптиз-клубе с пачками долларов в руках.