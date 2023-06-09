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Певица Слава заявила, что не бросит пить после обвинений Айзы в пропаганде спиртного

Российская певица, автор песен и телеведущая Анастасия Сланевская, более известная под сценическим именем Слава, заявила, что не планирует отказываться от алкоголя.

Слава заявила, что не бросит пить после обвинений в пропаганде алкоголя
© Слово и Дело

Высказывание исполнительницы песни «Расскажи мне, мама» прозвучало в свете обрушившихся на нее обвинений со стороны бывшей жены рэпера Гуфа Айзы-Лилуны Ай. Блогер заявила, что Слава пропагандирует алкоголь. Ответ певицы не заставил себя долго ждать.

«Я хочу сказать, что пить я люблю, пить я буду. Я настоящий русский человек, настоящая сильная женщина», — сообщила звезда в соцсетях.

Слава допустила, что пристрастие к алкоголю может ее не красить. Однако это, по словам певицы, черта ее характера, которую она не намерена скрывать от поклонников.

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