Баста рассказал о борьбе с наркозависимостью

Баста откровенно рассказал о наркозависимости
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный по псевдониму Баста, открыто поделился подробностями проблем с наркотиками в эфире VK-шоу «Сессия» с Дмитрием Дибровым.
По словам музыканта, он долгое время не мог справиться с зависимостью.
«Наркотики мне многое показали и стало понятно, что в одном человеке может умещаться доброе, настоящее, искреннее и светлое, а также темное, злобное и фатальное. Мне стало понятно, что со мной что-то не так. Я себя за это очень долго уничтожал и мне понадобилось много времени и труда, чтобы примириться с собой таким», — поделился Баста.
Рэпер столкнулся с тем, что жизнь перестала приносить ему радость. В апреле он окончательно завязал с наркотиками и рассказал, что долго шел к этому.
«Мне стало понятно, что жизнь проходит мимо меня. Я впервые прислушался к самому себе, к своим чувствам», — отметил Вакуленко.
По словам Басты, он надеялся, что родные примут его таким, какой он есть, однако начал осознавать, что важные жизненные моменты «уходят» от него.