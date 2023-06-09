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Баста откровенно рассказал о наркозависимости

Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный по псевдониму Баста, открыто поделился подробностями проблем с наркотиками в эфире VK-шоу «Сессия» с Дмитрием Дибровым.

Баста рассказал о борьбе с наркозависимостью
© РИА Новости

По словам музыканта, он долгое время не мог справиться с зависимостью.

«Наркотики мне многое показали и стало понятно, что в одном человеке может умещаться доброе, настоящее, искреннее и светлое, а также темное, злобное и фатальное. Мне стало понятно, что со мной что-то не так. Я себя за это очень долго уничтожал и мне понадобилось много времени и труда, чтобы примириться с собой таким», — поделился Баста.

Рэпер столкнулся с тем, что жизнь перестала приносить ему радость. В апреле он окончательно завязал с наркотиками и рассказал, что долго шел к этому.

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«Мне стало понятно, что жизнь проходит мимо меня. Я впервые прислушался к самому себе, к своим чувствам», — отметил Вакуленко.

По словам Басты, он надеялся, что родные примут его таким, какой он есть, однако начал осознавать, что важные жизненные моменты «уходят» от него.

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