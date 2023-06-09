Баста рассказал о борьбе с наркозависимостью

«Наркотики мне многое показали и стало понятно, что в одном человеке может умещаться доброе, настоящее, искреннее и светлое, а также темное, злобное и фатальное. Мне стало понятно, что со мной что-то не так. Я себя за это очень долго уничтожал и мне понадобилось много времени и труда, чтобы примириться с собой таким», — поделился Баста.