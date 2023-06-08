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Эвелина Бледанс высказалась об изменах

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс рассказала в беседе с Super о своем отношении к изменам.

Эвелина Бледанс высказалась об изменах
© РИА Новости

Бледанс призналась, что для нее измена - это очень сложная тема для дискуссий.

"С одной стороны, если ты любишь, то все прощаешь. С другой стороны, если человек один раз сбился с пути, то очень много шансов, что он повторит свой поступок", - поделилась артистка.

По мнению Бледанс, бывают множество разных обстоятельств, когда можно понять неверность. Телеведущая считает, что можно простить проступок партнера, если тот любит и раскаивается.

Бледанс была замужем трижды. В 1993 году она сыграла свадьбу с актером Юрием Стыцковским. Их брак продлился пару месяцев. Артистка рассказывала, что на данный момент не поддерживает общение с экс-супругом.

Вторым мужем Бледанс стал бизнесмен по имени Дмитрий. В их союзе родился сын Николай, который на данный момент проживает в Израиле. Звезда и предприниматель расстались в 2010-м. В том же году телеведущая вышла замуж за продюсера и режиссера Александра Семина. В их браке появился на свет сын Семен. В 2017-м артистка и продюсер развелись.

Ранее Бледанс призналась, что не против еще раз выйти замуж.

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