92-летний Иван Краско закрутил роман с 28-летней девушкой
Пара любит гулять по городу, держась за руки
92-летний актер Иван Краско закрутил очередной роман. Новой избранницей артиста стала 28-летняя Дарья Пашкова.
Знаменитости знакомы уже шесть лет. Впервые они встретились после развода Ивана с четвертой женой Натальей Шевель. Тогда Дарья стала помогать актеру по хозяйству.
Сначала Пашкова просто готовила и приводила в порядок квартиру, а затем девушка и вовсе стала жить с Краско. Пара утверждает, что им нескучно находиться рядом друг с другом.
Иван ласково называет свою избранницу «мое солнышко», также они вместе гуляют по Санкт-Петербургу, держась за руки.
«Замуж за Ивана Ивановича не хочу, но я нуждаюсь в нем. Расстаемся на три дня, а я уже скучаю», — призналась Дарья телеканалу «НТВ».