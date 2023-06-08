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92-летний Иван Краско закрутил роман с 28-летней девушкой

Пара любит гулять по городу, держась за руки

92-летний Иван Краско закрутил роман с 28-летней девушкой
© КАДР ИЗ ПРОГРАММЫ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «НТВ»

92-летний актер Иван Краско закрутил очередной роман. Новой избранницей артиста стала 28-летняя Дарья Пашкова.

Знаменитости знакомы уже шесть лет. Впервые они встретились после развода Ивана с четвертой женой Натальей Шевель. Тогда Дарья стала помогать актеру по хозяйству.

Сначала Пашкова просто готовила и приводила в порядок квартиру, а затем девушка и вовсе стала жить с Краско. Пара утверждает, что им нескучно находиться рядом друг с другом.

Иван ласково называет свою избранницу «мое солнышко», также они вместе гуляют по Санкт-Петербургу, держась за руки.

«Замуж за Ивана Ивановича не хочу, но я нуждаюсь в нем. Расстаемся на три дня, а я уже скучаю», — призналась Дарья телеканалу «НТВ».

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