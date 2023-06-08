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Певица Слава показала вид из своей новой квартиры в Москве

Известная российская певица Слава (Анастасия Сланевская) похвасталась подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что получила ключи от новой квартиры в Москве. Она опубликовала видео с видом из окна нового жилища.

Певица Слава показала вид из своей новой квартиры в Москве
© @nastya_slava

Квартира была сдана артистке в чистовой отделке, впереди ее ждет ремонт. Из окна нового жилья Славы видна Москва-река и несколько действующих строек.

«От всей души поздравляю с будущим новосельем! Очень круто, вид роскошный», «Вид крышесносный! Пусть этот дом будет полон счастья, радости и благополучия», «Супер, вид очень красивый», «Здоровья вам и счастья семейного на новом месте», — прокомментировали публикацию подписчики исполнительницы.

Ранее стоимость аренды квартиры в элитном московском ЖК раскрыла певица Таисия Повалий. Она рассказала, что снимает жилье за 150 тысяч рублей в месяц.

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